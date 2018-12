Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

2

Liverpool impérial à Anfield face à Arsenal !

La période des fêtes de fin d'année est connue pour être décisive pour l'attribution du titre en Premier League. Avec la cadence infernale imposée, les équipes perdent souvent des points en route, préjudiciables dans le sprint final. Liverpool a parfaitement débuté cette période chargée en s'imposant à Wolverhampton (2-0), et à Anfield face à Newcastle (4-0). Ces rencontres pourraient être considérées comme des hors d'œuvres, au regard des 2 prochaines échéances des Reds face à Arsenal et Manchester City. Jürgen Klopp possède des certitudes avec notamment le comportement de son équipe à domicile. Invaincu à Anfield (8 victoires pour 1 défaite), Liverpool a seulement encaissé 2 buts (Cardiff et United). Ce constat est le même en Europe où les Reds ont remporté tous leurs matchs, face à des grosses écuries européennes notamment (PSG et Napoli). Seul Chelsea en Carabao Cup a réussi l'exploit de s'imposer à Anfield cette saison, face à une équipe de Liverpool fortement remaniée. Arsenal, épatant pendant de longs mois, marque le pas sur cette fin d'année. Les Gunners restent en effet sur une seule victoire en 4 matchs. Dominés à Southampton (3-2), les hommes d'Emery ont seulement décroché le nul à Brighton (1-1) lors du Boxing Day. Le dernier succès d'Arsenal en déplacement remonte à fin novembre à Bournemouth (2-1). De plus, le coach espagnol pourrait être privé de plusieurs éléments défensifs importants pour cette rencontre. Pour ce match, nous voyons une équipe de Liverpool incroyable devant son public s'imposer et confirmer sa première place face à des Londoniens qui ont un coup de moins bien.