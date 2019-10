Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Liverpool sur sa lancée face à Arsenal !

Le huitième de finale de Carabao Cup entre Liverpool et Arsenal devraient être l'opportunité de voir des jeunes joueurs ou des éléments moins utilisés au sein des deux effectifs. En effet, le calendrier démentiel des formations évoluant en Europe ne permet pas de s'investir pleinement sur tous les tableaux et les coachs font le choix d'utiliser la Carabao pour (re)lancer des joueurs. Lors du tour précédent, Klopp avait par exemple aligné plusieurs jeunes dont la pépite Elliott, arrivée de Fulham, comme des éléments plus expérimentés en manque de jeu comme Lallana, Oxlade-Chamberlain, Gomez ou Lovren.

Du côté d'Arsenal, la donne sera sans doute la même puisque coach Emery s'était appuyé sur de jeunes joueurs lors de la victoire face à Nottingham Forest, et notamment sur Martinelli. L'attaquant brésilien saisit les opportunités qui lui sont donnés pour prouver tout son potentiel. Face à Forest, Emery avait relancé Ozil, Torreira et Holding. Le coach espagnol est sous pression après la nouvelle contre-performance face à Crystal Palace (2-2). Dans ce match d'équipes remaniées, nous voyons une formation de Liverpool en pleine confiance s'imposer à domicile face à des Gunners en difficultés à l'extérieur (défaite à Sheffield sur son dernier déplacement), et souvent désarmés face aux grosses cylindrées (défaite 3-1 à Liverpool en début de saison).