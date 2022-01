Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et pronostic de la demi-finale de Carabao Cup

Liverpool reste maître à Anfield face à Arsenal

Touché fortement par la Covid, Liverpool avait demandé le report du match aller contre Arsenal. L'ordre des matchs a par conséquent été inversé, et le match retour se déroulera la semaine prochaine à l'Emirates. Liverpool a réalisé une bonne première partie de saison avec une 3place au classement de Premier League. Lespeuvent même potentiellement être 2s'ils remportent leur match en retard face à Leeds. Klopp s'attend à un passage compliqué dans les semaines à venir car des joueurs majeurs sont partis rejoindre leurs sélections pour disputer la CAN. En effet, Naby Keita mais surtout Sadio Mané et Mohamed Salah feront défaut à Liverpool pendant plusieurs semaines. Lesont cependant de la réserve avec les Minamino, Firmino ou Jota. Les partenaires de Jordan Henderson restent sur trois journées de Premier League sans la moindre victoire avec des nuls contre Tottenham (2-2) et Chelsea (2-2) pour une défaite à Leicester (1-0). Le week-end dernier, les Reds sont repartis de l'avant face à Shrewsbury (4-1) en FA Cup. Malgré une équipe fortement remaniée, avec de nombreux jeunes de l'académie, Liverpool a passé ce tour avec un bon Fabinho et affrontera Cardiff en 16de finale. Les derniers Liverpool – Arsenal nous ont offert beaucoup de spectacle avec de nombreux buts, et notamment un 5-5 en 2019 (victoire des Reds aux tirs aux buts, déjà en Carabao Cup). De son côté, Arsenal a retrouvé de sa superbe. Lesont notamment remporté 4 rencontres successives face à Southampton, West Ham, Leeds et Norwich. Lors de ces succès, les Londoniens avaient surtout offert un jeu très plaisant, avec des jeunes à la baguette. En effet, les Martinelli, Saka ou Smith Rowe ont passé un cap cette saison. Cette bonne dynamique s'est stoppée face à Manchester City, qui est venu s'imposer en toute fin de rencontre à l'Emirates (1-2) lors du Nouvel AN. Néanmoins, Arsenal avait réalisé une très belle prestation et aurait mérité de récolter au moins le point du nul. Le week-end dernier, lessont tombés dans le piège Nottingham en FA Cup (1-0). Arteta avait décidé d'aligner une équipe remaniée en conservant cependant plusieurs cadres sur le terrain puisque les Smith, Saka, Martinelli ou Odegaard ont tous débuté, tandis que Lacazette et Tierney sont rentrés en cours de match. Comme Liverpool, Arsenal ne pourra pas compter pas sur Aubameyang, Pépé et Partey partis à la CAN. A Anfield, Liverpool devrait conserver son invincibilité cette saison et accrocher au minimum un nul sur cette demi-finale aller.