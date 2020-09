Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Liverpool et Arsenal

La 3journée de Premier League se termine sur une très belle affiche, avec Liverpool qui reçoit Arsenal. Les Reds, champions en titre, ont parfaitement lancé leur saison en s'imposant face au promu Leeds à Anfield dans une rencontre folle (4-3). Lors de la deuxième journée, Liverpool se déplaçait à Londres pour défier Chelsea. Dans un match serré, l'expulsion de Christensen a permis auxde faire la différence et de s'imposer sur un doublé de Sadio Mané (0-2). Jürgen Klopp a su conserver une grande partie de son effectif et a réussi à attirer l'excellent Thiago Alcantara au milieu de terrain. Pour sa première avec Liverpool, l'Espagnol s'est tout de suite adapté au jeu de sa nouvelle formation.

De son côté, Arsenal semble retrouver des ambitions depuis la prise en main de l'équipe par Mikel Arteta. Lesont fini la saison dernière en remportant la FA Cup et en signant de belles victoires face à Chelsea, Liverpool et Man City. Victorieux facilement de Fulham (3-0) en ouverture de la nouvelle Premier League, Arsenal a connu plus de difficultés lors de son second match face à West Ham (2-1). Un but du jeune Nketiah a libéré les siens en fin de rencontre. En milieu de semaine, avec un XI remanié, la bande à Arteta s'est imposée à Leicester (0-2) et a confirmé son excellent début de saison, tandis qu'un Liverpool B atomisait le petit club de Lincoln City (7-2). Pour cette affiche, une rencontre avec des buts de chaque côté est très possible entre deux équipes très joueuses, comme ça a été le cas lors des 7 dernières confrontations entre les 2 formations.