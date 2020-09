Pronostic Liverpool Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Encore des buts des deux côtés entre Liverpool et Arsenal

En moins d'un mois de compétition officielle, Liverpool et Arsenal se retrouvent pour leur 3confrontation, déjà, de la saison. Lesont remporté la première lors de la séance des tirs aux buts dans le cadre du Community Shield (1-1 au bout du temps réglementaire). Mais lesse sont imposés en début de semaine à Anfield en Premier League (3-1). Le champion en titre a totalement maîtrisé son sujet et aurait dû s'imposer plus largement. Lesont profité d'une erreur de Robertson pour ouvrir le score avant de voir Mané, Robertson et la recrue Diogo Jota permettre auxde s'imposer. Liverpool confirme son excellent départ avec 3 succès en 3 journées, avec deux victoires significatives face à Chelsea et Arsenal. Ce jeudi, Klopp et Arteta devraient effectuer une large revue d'effectif comme il est de coutume en Carabao Cup. Les Jota, Origi, Elliott, Jones, Minamino devraient débuter cette rencontre. Matip, Henderson, Oxlade-Chamberlain et Alcantara seront quant à eux a priori absents. Lundi, Arsenal arrivait àpour se tester. Lesavaient réalisé un début sans-faute avec des succès sur Fulham et West Ham. Face au champion en titre, Arsenal a paru timoré. Chanceux d'ouvrir le score par Lacazette, lesont concédé le but égalisateur rapidement. Pour ce huitième de finale, Arteta devrait donner du temps de jeu à Pépé, Ceballos, Gabriel, Saka ou Nketiah. Pour atteindre ce 1/8de finale, Arsenal avait dominé Leicester au tour précédent. L'an passé, les 2 équipes s'étaient retrouvées à ce stade de la compétition et avaient offert un superbe spectacle (5-5, victoire aux tab pour les). Comme lors de ce match et des deux premiers duels entre les deux équipes cette saison, on devrait voir une rencontre avec des buts de chaque côté.