Pronostic Liverpool Ajax : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Quel visage de Liverpool face à l’Ajax ?

Auteur d’une saison exceptionnelle l’an passé, Liverpool semble payer tous les efforts fournis lors de cet impressionnant exercice. En effet, les Reds de Liverpool sont apparus fatigués physiquement et mentalement et ne pratiquent plus aussi intensément leur fameux pressing qui a été la clé de nombreuses victoires. De plus, la défense très performante l’an passé, affiche des signes de fébrilité à l’image d’un Van Dijk loin de son meilleur niveau. Pour ses débuts dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, Liverpool a été surclassé par le Napoli en Italie (4-1). A l’issue de la rencontre, Klopp a pointé les faiblesses de son équipe et a insisté sur le fait que son équipe devait se réinventer. Censé affronter Wolverhampton le week-end dernier, Liverpool a vu cette rencontre être reportée suite au décès de la reine. Le technicien allemand a certainement profité de ce temps supplémentaire pour relancer son équipe et obtenir le retour de quelques blessés. Elément essentiel au milieu de terrain, Thiago Alcantara devrait retrouver sa place de titulaire dans le XI et dicter le tempo du match. Décevant depuis le début de saison, les Van Dijk, Salah ou Trent Alexander Arnold vont devoir élever leur niveau pour aider leur équipe.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Ajax se présente au meilleur moment à Anfield face à une formation en plein doute. De leur côté, les Bataves sont en forme et ont pulvérisé les Glasgow Rangers (4-0) lors de la 1journée. De plus, le club néerlandais est conscient qu’il possède les qualités adéquates pour faire mal à la défense de Liverpool avec ses contre-attaques rapides et la vitesse de ses attaquants. En Eredivise, l’Ajax a déjà pris les commandes avec 2 unités d’avance sur le Feyenoord. Le week-end dernier, les partenaires de Blind se sont facilement imposés contre Heerenveen (5-0) avec un doublé de la nouvelle sensation du club, le Ghanéen Mohammed Kudus. Depuis sa défaite en SuperCoupe des Pays-Bas face au PSV Eindhoven, le club d’Amsterdam a remporté tous ses matchs et reste sur 5 clean sheets consécutifs toutes compétitions confondues. Mais poussé par son superbe public d’Anfield et dans l’obligation de s’imposer, Liverpool devrait se sortir du piège tendu par l’Ajax. Depuis le début de saison, les Reds ont tout de même répondu présent avec 2 victoires, dont le 9-0 infligé à Bournemouth, et 1 match nul face à une équipe de Palace difficile à manoeuvrer.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Ajax détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !