Pronostic Lille Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Lille tombe sur un os face à Wolfsbourg

Champion de France à la surprise générale, Lille avait dominé l'épouvantail parisien au cours de la saison dernière. Grand artisan de ce succès, Christophe Galtier a décidé de quitter le club pour aller rejoindre l'OGC Nice. Pour le remplacer, Olivier Létang a fait appel à Jocelyn Gourvennec, qui joue gros après deux échecs consécutifs à Guingamp et Bordeaux. Pour son premier match à la tête des Nordistes, le nouvel entraineur a vu ses hommes s'imposer contre le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions (1-0). Ce bon départ ne s'est pas confirmé en championnat, où le club ne s'est imposé qu'une seule fois, face à Montpellier avant la trêve (2-1). Pour le reste, les Lillois ont signé deux matchs nuls en déplacement face à Metz (3-3) et contre St Etienne (1-1). Lourdement battu à domicile par le Nice de Galtier lors de la 2journée (0-4), le LOSC ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions avant d'affronter Wolfsbourg en s'inclinant à Lorient (2-1) en ouverture de la 5e journée vendredi. Impressionnant la saison passée, Burak Yilmaz est parti sur de bonnes bases avec 3 réalisations. Si l'international turc a conservé sa dynamique, mais ses coéquipiers sont loin d'être au niveau. En face, Wolfsbourg a réalisé une très belle saison en finissant en 4position de Bundesliga, en s'appuyant sur une excellente défense (la 2du championnat derrière Leipzig). Les joueurs de Mark van Bommel ont connu une désillusion en ouverture face à Preussen Munster en Coupe d'Allemagne, avec 6 remplacements effectués qui ont causé la disqualification du club. En revanche en Bundesliga, les Loups sont partis pied au plancher et ont remporté toutes leurs rencontres. Comme l'an passé, Wolfsbourg se montre très solide avec un seul but encaissé en 4 matchs. Cette excellente dynamique leur permet d'occuper la tête de la Bundesliga devant le Bayern. Dans cette équipe, on retrouve plusieurs connaissances du championnat de France comme Roussillon passé par Montpellier, Guivalogui à Saint Etienne ou Lacroix de Sochaux. La menace principale pour Lille devrait venir de l'international néerlandais Weghorst, auteur de 20 buts la saison passée et de 2 cette saison pendant laquelle il sera épaulée par Lukas Nmecha souvent monstrueux les derniers mois avec les Espoirs allemands (2 buts pour lui aussi en ce début de saison avec Wolfsbourg). Pour cette affiche, une solide formation de Wolfsbourg en tête de Bundesliga semble avoir les armes pour battre des Lillois qui cherchent leur football sur ce début de saison.