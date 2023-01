Pronostic Lille Troyes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se défait de Troyes

Champion de France il y a deux saisons, Lille avait ensuite vécu un exercice compliqué. Pour relancer le club, les dirigeants ont décidé de s'appuyer sur le portugais Fonseca, passé par le Shakhtar ou la Roma. Le nouvel entraîneur du LOSC a réinsufflé un vent nouveau dans le Nord car le LOSC se comporte plutôt bien lors de cette saison. En effet, le club lillois se trouve en 7position avec 3 points de retard sur Monaco, qui occupe la dernière place européenne. Sur une bonne dynamique, Lille ne s'est incliné qu'une seule fois lors des 9 derniers matchs de championnat face à Lyon (1-0). Depuis la fin de la Coupe du Monde, le LOSC s'est tout d'abord imposé à Clermont (0-2) avant de signer deux nuls lors des 2 journées suivantes face à Reims (1-1) et contre Brest (0-0). Entretemps, la formation nordiste s'était qualifiée pour les 16de finale de la Coupe de France en disposant de … Troyes (2-0) grâce à des réalisations des deux avants-centres du club, Jonathan David et Momo Bayo. Le Canadien réalise un très bel exercice avec 10 réalisations et 4 passes décisives. En face, Troyes a un objectif bien différent puisqu'il lutte pour son maintien. Actuellement, la formation troyenne est dans son plan de marche avec la 13place du classement et 4 unités d'avance sur la zone de relégation. Cependant, les derniers résultats de l'ESTAC sont loin d'être flamboyants. En effet, les hommes de Patrick Kisnorbo ont seulement remporté un match lors des 10 dernières journées sur la pelouse d'une formation de Strasbourg loin d'être au meilleur de sa forme. En milieu de semaine, le club troyen n'a rien pu faire face à la puissance marseillaise en concédant un nouveau revers (0-2) après celui de Coupe de France à Lille. Devant son public, Lille devrait retrouver les joies de la victoire face à une formation troyenne dans le dur et qu'elle vient de battre.