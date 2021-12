Pronostic Lille Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille dompte Troyes

Auteur d'une saison dernière extraordinaire, Lille avait remporté le championnat de France en dominant à la surprise générale, le Paris Saint-Germain. Pour lancer cette nouvelle saison, les Nordistes ont profité des nombreuses absences côté parisien pour s'imposer dans le Trophée des Champions. En Ligue 1, les hommes de Jocelyn Gourvennec souffrent avec une 12place au classement général. Un peu mieux dans le jeu ces dernières semaines, Lille semble aller mieux. En tête de sa poule de Ligue des Champions grâce à ses 2 bonnes dernières victoires face à Séville (1-2) et Salzbourg (1-0), le LOSC a signé un succès probant en L1 en milieu de semaine sur la pelouse du Roazhon Park face à des Rennais en pleine bourre (1-2). Les milieux de terrain lillois se sont mis en valeur avec Xeka et Renato Sanches, tous deux buteurs. Le week-end dernier, les Dogues ont eu l'opportunité de s'imposer face aux Canaris mais Jonathan David a vu son penalty être stoppé par Lafont. Malgré ce raté, l'international canadien est la grande satisfaction lilloise de ce début de saison avec notamment 10 buts marqués en L1.

Comme on pouvait s'y attendre, Troyes souffre pour son retour en Ligue 1. Champion de Ligue 2, le club troyen lutte pour se maintenir dans l'élite et cela sera sans doute le cas jusqu'à la fin de saison. Les hommes de Laurent Batlles ont connu un bon passage avec notamment des victoires sur Nice et Reims avant de s'incliner à 3 reprises face à Lens, Saint Etienne et Marseille. En revanche, les Troyens se sont réveillés mercredi lors de la réception de Lorient qui est une équipe en crise (2-0). Ces 3 points obtenus offrent un petit peu d'air à l'ESTAC, 15du classement, dans cette lutte acharnée pour le maintien. A domicile, Lille devrait enchaîner face à une formation troyenne qui semble à sa portée, dans un nouveau match à moins de 4 buts.