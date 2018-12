Pronostic Lille Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille assure sa seconde place face à Toulouse !

Les Lillois réalisent une première partie de saison exceptionnelle et occupent logiquement la seconde place de Ligue 1 derrière l'incontestable leader parisien. Dans le dur ces dernières semaines, les hommes de Galtier sont repartis de l'avant en s'imposant sur le terrain de Nîmes (3-2). Dans leur stade Pierre Mauroy, les Dogues sont invaincus en 9 matchs mais viennent d'aligner trois nuls. Après quelques mois de disette, Jonathan Bamba a retrouvé le chemin des buts et aussi de la confiance. Si l'ancien ailier stéphanois a été le symbole de la baisse physique des Lillois pendant quelques semaines, son retour en forme laisse présager d'une bonne performance face à Toulouse. A ses côtés, il pourra compter sur Nicolas Pépé qui n'en finit plus d'être décisif (12 buts et 5 passes). Mardi, les Toulousains ont réalisé une mauvaise affaire en s'inclinant dans les dernières minutes à Caen (2-1) en match en retard. Cette défaite permet à leur adversaire direct de se rapprocher et confirme également les difficultés toulousaines. Si on occulte le succès heureux à Reims, les Pitchounes n'auraient plus gagné lors des 12 derniers matchs. Le début de saison prometteur a laissé place au doute. Dépendants des exploits de Gradel, les Toulousains luttent depuis 2 saisons pour le maintien. Pour ce match, nous voyons les Lillois renouer avec le succès à domicile.