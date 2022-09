Pronostic Lille Toulouse : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Lille repart de l’avant face à Toulouse

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu une saison compliquée suite à son titre de champion, Lille semble être reparti sur un cycle vertueux sous la houlette de Fonseca et de nouveaux arrivants comme les Clermontois Bayo et Zedadka, le Rennais Martin, Ounas du Napoli, Andre Gomes d’Everton ou l’ancien latéral du Shakhtar Ismaily qui a particulièrement bien démarré. Au niveau des résultats, le LOSC se doit de faire mieux dans les grosses affiches car ses 3 défaites l’ont été face à des équipes engagées en Europe, Nice, le Paris Saint-Germain et l’OM. Face à des formations à sa portée, le club nordiste a souvent fait le taf, notamment contre Auxerre, Ajaccio et Montpellier. Le week-end passé, malgré une prestation intéressante, les Lillois se sont inclinés sur la pelouse du Vélodrome face à Marseille (1-2). Cette défaite a fait reculer le club nordiste à la 8position avec 7 points de retard sur le podium. L’arrivée de Fonseca a semble-t-il réveillée Jonathan David, qui a déjà trouvé le chemin des filets à 4 reprises.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Toulouse a mis 2 ans pour retrouver la Ligue 1. L’an passé, le TFC a amplement mérité son titre de champion de Ligue 2 en étant la meilleure formation sur toute la saison. Ce retour en Ligue 1 s’annonce compliqué du fait des 4 relégations de fin de saison. Comme attendu, les Toulousains vivent une entrée en lice laborieuse mais parviennent à accrocher des points qui leur permettent d’être pour le moment calé en milieu de tableau avec 8 points, soit 2 de retard sur Lille. Le week-end dernier, les hommes de Montanier ont récolté 3 points précieux lors de la réception du Stade de Reims (1-0) grâce à une réalisation d’Aboukhlal après 3 défaites consécutives. Dans son stade, Lille devrait retrouver les joies de la victoire face à une formation toulousaine à sa portée.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !