Pronostic Lille Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille en leader face à Strasbourg

Et si Lille réussissait à tenir jusqu’au bout et décrocher le titre de champion de France ? En effet, après 26 journées, les Dogues occupent la tête du classement avec 3 points d’avance sur l’Olympique lyonnais et 4 sur le PSG. Lyonnais et Parisiens ont les faveurs des observateurs, mais les hommes de Galtier ne lâchent rien. Surpris pour leur premier match de l’année 2021 par Angers, les Nordistes ont ensuite aligné 6 victoires consécutives avant d’être freiné par Brest (0-0). Néanmoins, les Lillois se sont repris en affichant une très belle maîtrise à Lorient (1-4) le week-end dernier, face à des Bretons qui restaient sur d’excellentes prestations. Facile vainqueur du match aller à la Meinau (0-3), le LOSC veut poursuivre sur son excellente dynamique en L1. Eliminé de l’Europa League par l’Ajax jeudi (4-2 en cumulé), malgré une prestation intéressante au retour, Lille peut désormais se focaliser pleinement sur la Ligue 1.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Strasbourg possède seulement 6 points d’avance sur le premier relégable. Après un bon passage en début d’année, les Alsaciens ont eu du mal à enchaîner et se retrouvent à portée des relégables. Victorieux du derby de l’Est grâce à un doublé de Thomasson, le Racing n’a pas su trouver la faille à domicile face à Angers le week-end dernier (0-0). Avec une seule victoire lors des 6 dernières journées, Strasbourg n’est pas au mieux à l’orée d’affronter une formation lilloise, tournée vers le titre. Dépendante de son duo d’attaquants Ajorque et Diallo, la formation alsacienne affronte la meilleure défense de Ligue 1. Impressionnants en Ligue 1, les Lillois devraient s’imposer face à des Alsaciens, à la peine.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Lille Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !