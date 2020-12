Pronostic Lille Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lille composte son ticket pour les 1/8es face au Sparta Prague

Depuis le début de cette saison, Lille est certainement l’équipe française qui propose le jeu plus séduisant. Ambitieux sur tous les fronts, les Lillois sont toujours en course sur tous les tableaux. En Europa League, le club nordiste a pris la tête du groupe devant le leader de Serie A, le Milan AC. Les hommes de Galtier ont réussi une excellente double confrontation face auxen accrochant une victoire de prestige à San Siro (3-0) et en partageant les points à Pierre Mauroy. Avant cela, le LOSC avait battu le Sparta à Prague (1-4) et fait un nul à domicile contre le Celtic (2-2). Avec 8 points au compteur, Lille se qualifierait pour les huitièmes de finale en cas de succès sur le club tchèque. En Ligue 1, le club nordiste occupe la 2place du classement derrière le PSG. Le week-end dernier, les partenaires de Jose Fonte se sont contentés d’un nul à Saint-Etienne (1-1). Christophe Galtier, sur la continuité de ce qu’il fait depuis le début de saison, devrait faire tourner son effectif et débuter avec plusieurs des joueurs remplaçants à Geoffroy-Guichard.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Sparta Prague s’est parfaitement relancé dans cette Europa League grâce à son double succès face à une équipe du Celtic, à côté de ses pompes (4-1 et 1-4). Les Tchèques peuvent toujours se qualifier mais doivent ramener un résultat de leur déplacement en France. En championnat, le Sparta occupe la 2e place du classement et vient de s’imposer face à Teplice (1-0). Pour cette rencontre, nous voyons Lille décrocher sa première victoire de la saison à domicile en Europa League et se qualifier pour les 16de finale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Sparta Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !