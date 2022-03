Pronostic Lille Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille face à un Saint-Etienne coriace

En remportant 3 de ses 4 derniers matchs de championnat, Lille s’est totalement replacé dans la course aux places européennes. En effet, les Nordistes se trouvent désormais en 7position avec seulement 2 points de retard sur le cinquième, Strasbourg, et 5 sur le troisième, l’Olympique de Marseille. Les Lillois ne se sont pas montrés super impressionnants mais ont retrouvé leur solidité puisqu’ils n’ont pas encaissé le moindre but lors de ces 4 journées de Ligue 1. Les protégés de Jocelyn Gourvennec se sont imposés à Montpellier et Lyon sur le même score de 1-0 avant d’être tenu en échec par le FC Metz (0-0). Le week-end dernier, le LOSC est parfaitement rentré dans son match face à Clermont en ouvrant le score dès la 3e minute par Jonathan Bamba. Ensuite, les Nordistes ont fait la différence lorsqu’un clermontois a été expulsé pour accrocher au final une très belle victoire (4-0). L’autre bonne nouvelle de cette soirée est venue de Jonathan David qui a retrouvé le chemin des filets après une longue disette. Le Canadien est l’élément offensif majeur du LOSC et son efficacité est prépondérante dans les bons résultats du club.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Saint Etienne est l’une des équipes en forme du moment. En effet, les Stéphanois sont sur une belle dynamique de 4 victoires, un nul et une défaite lors des 6 dernières journées. A noter que le revers concédé l’a été sur la pelouse du Parc des Princes, où les hommes de Pascal Dupraz ont réalisé une bonne prestation mais où ils sont tombés sur un exceptionnel Kylian Mbappé (défaite 3-1). Avant cela, les joueurs du Forez avaient battu Angers (0-1), Montpellier (3-1), et Clermont (1-2). Ces succès ont donné de la confiance aux Verts qui ont su parfaitement négocier le choc des « cancres » face au FC Metz le week-end dernier. Plus entreprenants que les Grenats, les Stéphanois se sont logiquement imposés sur un but de Bouanga, revenu à un excellent niveau depuis l’arrivée de Dupraz et son retour de la CAN. Cette victoire a permis à l’ASSE de sortir de la zone rouge. Cependant, le club du Forez ne dispose que d’un point d’avance sur Lorient, premier relégable. En forme, Sainté veut surfer sur cette dynamique pour mettre des bâtons dans les roues des Lillois, qui auront certainement le match de Chelsea dans un coin de leur tête et qui n'ont gagné qu'1 de leurs 3 derniers matchs.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !