Pronostic Lille Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille fait un pas de plus vers le titre face à Saint-Etienne

Exceptionnel depuis le début de saison, Lille se rapproche plus que jamais d'un nouveau titre de champion de France. Le club nordiste a deux derniers obstacles sur sa route : l'AS Saint-Etienne et le SCO d'Angers. A l'heure actuelle, les Lillois comptent trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain mais ont une différence de buts défavorable par rapport au club de la capitale. Sous pression lors des dernières journées, avec des affrontements compliqués face à Lyon, Nice ou Lens, les hommes de Galtier ont su brillamment surmonter ces difficultés. La victoire obtenue au Groupama Stadium face à Lyon (2-3) en est certainement le plus bel exemple, avec des Lillois qui ont rattrapé un retard de 2 buts. Le week-end dernier, dans un derby pas si simple à gérer face à des Lensois toujours dans le coup pour la 5place, le LOSC s'est tranquillement imposé (3-0). Christophe Galtier peut compter sur un Burak Yilmaz exceptionnel lors des dernières rencontres. L'internationale turc enchaine les buts de grande qualité et permet à son équipe de se rapprocher du titre. De son côté, l'AS Saint-Etienne finit plutôt bien une saison qui n'avait pas été si simple jusque-là. L'alchimie, tant recherchée par Claude Puel entre jeunes et joueurs d'expérience, permet aux Verts de se trouver en 11position avec 8 points d'avance sur le premier relégable. Assuré de se maintenir, le club stéphanois devrait jouer libéré lors des deux dernières journées. Ces deux dernières journées, les joueurs du Forez ont su enchaîner après leur succès à Montpellier (1-2) en dominant l'Olympique de Marseille (1-0) le week-end dernier. Auteur d'une première période convaincante, l'ASSE s'en est ensuite remis à son excellent portier, le bien nommé Etienne Green lors de la révolte des Marseillais. Tourné vers sa quête du titre, le LOSC devrait se sortir du piège stéphanois en s'imposant dans une rencontre avec plus d'un but.