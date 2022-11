Pronostic Lille Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes s’en sort à Lille

L'affiche de Ligue 1 du dimanche 17h nous offre une très belle opposition entre Lille et le Stade Rennais. Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, la formation nordiste pratique un football offensif qui permet à Jonathan David d'exprimer pleinement son talent. Le Canadien a retrouvé son efficacité avec 9 buts inscrits mais également 3 passes décisives offertes. Au niveau des résultats, le LOSC se trouve en 7position au classement avec 2 points de retard sur la dernière place qualificative pour l'Europe, et 5 sur la 3e place occupée … par le Stade Rennais. Après avoir livré une superbe rencontre face à l'AS Monaco (4-3) au stade Pierre Mauroy, Lille n'a pas su enchaîner au Groupama Stadium face à Lyon (1-0) la semaine passée. Auteur d'une bonne première période, la formation nordiste n'a pas profité de son temps fort, marqué par une barre de David, et s'est faite surprendre en fin de rencontre. A domicile, le club lillois reste sur 3 succès consécutifs face à Toulouse, Lens et donc Monaco. Arrivé cet été de Montpellier, Rémy Cabella est dans une très belle forme et sera l'un des hommes à suivre lors de cette rencontre. En face, le Stade Rennais participera aux barrages de l'Europa League face à une formation rebasculée de Ligue des Champions. Les Bretons ont raté le coche lors des deux dernières rencontres européennes en se faisant à chaque fois rattrapé par leur adversaire, ce fut le cas à Fenerbahce (3-3) et en milieu de semaine contre l'AEK Larnaca (1-1). En Ligue 1, la bande à Genésio est sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives. De plus, les Bretons n'ont plus perdu la moindre rencontre depuis la fin août et leur déplacement dans le Nord face à Lens. Les Rouge et Noirs ont retrouvé leur allant offensif qui leur permet de se replacer sur le podium de Ligue 1. Pour l'instant, Rennes se trouve à la 3place avec 3 points de retard sur Lens et le même nombre de points que Lorient qui affronte le PSG ce week-end. La semaine passée, les Bretons se sont facilement imposés contre Montpellier (3-0) avec des buts des 3 attaquants, Terrier, Kalimuendo et Gouiri. Touché par une petite élongation, le dernier nommé devrait rater ce match. Porté par son attaque de feu, Rennes devrait pouvoir se sortir du piège lillois pour décrocher 3 points précieux dans l'optique de la course au podium.