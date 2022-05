Pronostic Lille Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes fait le job face à Lille

Champion de Ligue 1 l'an passé, Lille a connu un exercice diamétralement opposé puisque les Nordistes occupent seulement la 10place. Les Dogues ne jouent plus rien car ils sont évidemment assurés de se maintenir et distancés dans la course aux places européennes. Néanmoins, les hommes de Gourvennec ont montré qu'ils étaient bien décidés à jouer le jeu lors de cette dernière ligne droite avec cette victoire à Nice qui joue l'Europe (1-3). Le week-end dernier, le LOSC a parfaitement répondu à l'ouverture du score niçoise en réalisant une superbe seconde mi-temps avec notamment un doublé de Jonathan David, qui n'avait plus marqué depuis de nombreuses journées. Les semaines qui arrivent devraient être agitées dans le Nord de la France car plusieurs éléments sont sur le départ tandis que Gourvennec semble être le fusible idéal à la mauvaise saison lilloise. La récente sortie de Christophe Galtier sur le président Létang est également venu mettre de l'huile sur le feu dans un climat loin d'être optimal.

En face, le stade Rennais est l'une des équipes les plus agréables à suivre en Ligue 1 et son jeu offensif pourrait être récompensé par un retour en C1. 4, la formation bretonne est toujours dans le coup pour le podium mais doit s'imposer face à Lille et compter sur un faux-pas de l'un de ses adversaires directs, à savoir Marseille ou Monaco. Les Rennais ont connu quelques contre-performances lors des dernières semaines avec des défaites face à Strasbourg, Monaco et surtout contre Nantes. Néanmoins, les Bretons ont su rebondir en dominant un concurrent direct l'Olympique de Marseille (2-0) avec des buts de Bourigeaud et Majer. En déplacement, les Rouge et Noir doivent retrouver leur confiance car ils se sont inclinés lors de leurs deux derniers matchs en déplacement face à Strasbourg et Nantes. Le week-end dernier, Bruno Genésio a été logiquement récompensé lors des trophées UNFP en étant désigné le meilleur entraîneur du championnat par ses pairs. Avec Terrier (21 buts), Bourigeaud (10 buts), Majer et Laborde le Stade Rennais dispose des ressources offensives pour aller s'imposer du LOSC pour tenter d'accrocher une place sur le podium.