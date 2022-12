Pronostic Lille Reims : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enchaîne contre Reims

Après avoir plutôt déçu l'an dernier malgré un parcours très convenable en Ligue des Champions et une qualification en 1/8de finale, le LOSC peut concentrer tous ses efforts sur le championnat. Désormais sous la houlette de Paulo Fonseca qui a eu besoin de quelques journées d'adaptation pour tirer le meilleur de son équipe, les Dogues sont en très bonne forme. Ils ont d'ailleurs fait le plein de confiance durant la Coupe du monde en étrillant, lors de plusieurs matchs amicaux, le Club Bruges (1-0), Valladolid (0-2), Camnbuur (1-2) et surtout la machine infernale napolitaine (1-4) avant de préparer leur retour à la compétition. Celui-ci s'est très bien passé mercredi soir face à Clermont (0-2) et cette victoire leur a permis de remonter en 6position de la Ligue 1.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims est totalement dans les clous par rapport à son objectif initial principal du début de saison, le maintien. Effectivement, les Champenois se trouvent à une très convenable 10place au classement avec une avance tout à fait intéressante de 7 points sur le premier non relégable. Accrochés à Montpellier avant la trêve (1-1), ils avaient mal terminé leur campagne de matchs amicaux par une défaite contre Lens (1-2) mais ils se sont imposés mercredi à domicile à la maison contre Rennes (3-1). En revanche, les Rémois ont du mal à performer hors de leurs bases avec une seule victoire à l'extérieur cette année. Aussi, les Lillois, qui font leur retour dans leur stade où ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs, pourraient logiquement s'imposer.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(298€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !