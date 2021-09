Pronostic Lille Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims - Lille : Le LOSC face au mur rémois

Champion de France en titre, Lille ne s'attendait certainement pas à vivre une entame aussi compliquée. En effet, la formation nordiste pointe à une décevante 15place avec 5 points récoltés lors de leur succès face à Montpellier et lors des nuls à Saint-Etienne et à Metz, les deux derniers du classement. De plus, l'équipe désormais entrainée par Jocelyn Gourvennec a partagé les points à domicile avec Wolfsbourg (0-0) pour son 1match de Ligue des Champions. Le week-end dernier, le LOSC avait l'opportunité de lancer définitivement sa saison dans le derby du Nord, mais a été battu par Lens (1-0). Le club a su conserver beaucoup de ses cadres à l'intersaison mais le départ de Christophe Galtier pour Nice est certainement pour beaucoup dans l'entame difficile des Nordistes. Ce mercredi, le LOSC va faire face à une formation bien en place, le stade de Reims.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Lille, la formation champenoise a changé de coach à l'intersaison avec l'arrivée d'Oscar Garcia à la place de David Guion. Le technicien espagnol connaît de meilleurs débuts que lors de son passage à Saint-Etienne. En effet, le Stade de Reims occupe actuellement la 11place mais n'a perdu qu'une seule rencontre face au PSG (0-2) de Lionel Messi. Les Rémois ont cependant seulement remporté un match en déplacement au Roazhon Park de Rennes (0-2) mais se sont montrés solides en enchaînant les nuls (4 en 6 journées) face à Nice, Montpellier, Metz et Lorient. Les rencontres disputées par Reims font partie des moins spectaculaires de Ligue 1 (seuls les matchs de Rennes offrent moins de buts). Lille, en difficulté devant (1 but sur ses 3 derniers matchs), fera face à une solide formation rémoise ce mercredi, et on devrait voir moins de 3 buts comme lors de 5 des 6 matchs disputés par Reims en Ligue 1 cette saison.