Pronostic Lille Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille, le football champagne face à Reims

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille – Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le LOSC a réalisé une première partie de saison de tout premier plan. Dans un premier temps, au niveau des résultats avec une 2place en Ligue 1 mais aussi une qualification en seizième de finale de l’Europa League. Dans un second temps, le club nordiste a offert ce jeu pétillant tourné vers l’offensive, apprécié par les fans de football. Les hommes de Christophe Galtier connaissent, en revanche, un début 2021 poussif avec une défaite à domicile face à Angers (1-2) et une courte victoire chez la lanterne rouge nîmoise (0-1). Excellent depuis son arrivée, le Turc Burak Yilmaz a marqué les deux buts de sa formation lors de ces rencontres, qui porte son total à 9 réalisations. Avec un seul point de retard sur leader lyonnais, Lille doit oublier ce départ diesel pour passer la vitesse supérieure.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims va mieux et occupe la 14place du classement avec 7 points d’avance sur la relégation. Les Champenois sont invaincus lors des 5 dernières journées et ont signé 3 succès précieux face à Nantes, Bordeaux et Saint-Etienne. Ce bon passage coïncide avec l’excellente forme de Boulaye Dia, meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé (12 buts). L’attaquant sénégalais a inscrit près de la moitié des buts de son équipe en championnat. La défense lilloise est prévenue et devra contenir Dia. Cohérent depuis le début de saison, le LOSC devrait se défaire du piège rémois.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !