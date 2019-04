Pronostic Lille PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Des buts de chaque côté dans l'affiche Lille – PSG !

Avec le nul obtenu sur le terrain de Reims, les Lillois a ont consolidé leur seconde place de Ligue 1. La bande à Galtier réalise une très belle saison et une année civile 2019 incroyable avec une seule défaite concédée en championnat, face à Monaco. Offensivement, le coach nordiste possède des éléments rapides capables de mettre à mal n'importe quelle défense de Ligue 1. Battus à l'aller dans un match à buts (2-1) par le PSG, les partenaires de Fonte auront à cœur de remporter une victoire de prestige face aux Franciliens. A noter que Lille a marqué lors de 5 de ses 6 derniers matchs. De son côté, le PSG a montré face à Strasbourg qu'il pensait avant tout à sa finale de Coupe de France face à Rennes (match nul 2-2). Un simple nul chez son dauphin lillois lui assurera d'ailleurs mathématiquement le titre. Tuchel devrait aligner Mbappé, laissé sur le banc face à Strasbourg. Le champion du monde français est en pleine forme et marque buts sur buts. Cette rencontre s'annonce plaisante entre deux formations tournées vers l'offensive (le PSG a marqué lors de tous ses matchs cette saison toutes compétitions confondues) et l'on devrait voir des buts de chaque côté.