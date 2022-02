Pronostic Lille PSG : Analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1 + derniers jours de l'EXCLU Winamax

Jusqu'à dimanche minuit seulement, Winamax vous offre un bonus EXCLU sur SoFoot (110€ DIRECT au lieu de 100€). Vous déposez 110€ et vous pouvez miser directement avec 220€ ! De quoi parier sur l'affiche Lille - PSG de dimanche soir après le carton plein sur Lyon - Sainté !

Lille a rechuté...

... le PSG aussi

Des retours importants pour le PSG

Les compos probables pour Lille - PSG :

Paris sous pression à Lille

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

L'affiche de la 23journée de Ligue 1 oppose les deux derniers champions de France, Lille et le Paris Saint-Germain. A la surprise générale, les Lillois avaient dominé la Ligue 1 la saison passée en devançant le club parisien. Grand artisan de cette réussite, Christophe Galtier est parti rejoindre Nice, actuel dauphin du PSG. Arrivé sur la pointe des pieds, Jocelyn Gourvennec a connu un temps d'adaptation mais semble avoir désormais imposé sa patte sur le club nordiste. Le LOSC s'est qualifié en 8de finale de la Ligue des Champions où il s'apprête à affronter le champion d'Europe en titre, Chelsea. En championnat, les Lillois ont effectué une belle remontée. Malgré leur 11place, les partenaires de Fonte ne sont qu'à 3 unités de la quatrième place occupée par Strasbourg. Invaincu depuis son revers au Parc des Princes fin octobre, Lille s'est en revanche fait surprendre lors de la dernière journée par le Stade Brestois (2-0).En face, le Paris Saint-Germain domine tranquillement la Ligue 1 avec 11 points d'avance sur Nice. Malgré cette avance confortable, le club de la capitale est sous pression. En effet, Mauricio Pochettino a certainement grillé un joker avec son élimination en Coupe de France lundi face à Nice (0-0) lors des tirs aux buts. Outre le résultat, la prestation des joueurs parisiens a été décevante à l'exception d'un Marco Verratti bien isolé. Pour ce 8de finale, le coach argentin avait décidé de reposer Kylian Mbappé, qui a débuté sur le banc. Comme depuis le début de saison, sa présence en deuxième mi-temps a transfiguré le PSG. Avec ou sans Mbappé, ce n'est pas le même PSG. Avant cette élimination aux tirs au but, le PSG avait remporté sans encaisser de but ses deux derniers matchs de championnat (2-0 face à Brest et 4-0 face à Reims).Mbappé, qui réalise une saison incroyable, sera sans doute cette fois titulaire à Lille aux côtés de Messi. Pochettino pourrait apporter des changements dans son XI puisque l'entraîneur parisien va pouvoir s'appuyer sur le retour des derniers internationaux sud-américains et centraméricains (Di Maria, Marquinhos et Navas) mais aussi sur Hakimi, éliminé de la CAN avec le Maroc. Ces retours devraient booster le Paris Saint-Germain qui doit monter en régime à quelques semaines de son 8de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Lors du mercato, Lille a perdu trois joueurs importants en la personne d'Ikoné (Fiorentina), Yazici (CSKA Moscou) et Reinildo (Atletico). En revanche, le LOSC a tenté le pari Hatem Ben Arfa qui retrouvera son ancien club.: Grbic - Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Ben Arfa, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Paredes, Verratti, Herrera - Di Maria, Messi, Mbappé.Sous pression, Paris devra élever son niveau de jeu lors de ce déplacement à Lille pour faire taire les critiques. Le retour de 4 titulaires d'entrée de jeu (Di Maria et Marquinhos buteurs à l'aller, Hakimi sans concurrent au poste de latéral droit et Mbappé meilleur buteur) pourrait l'aider à sortir une prestation qui doit l'amener à préparer au mieux son 1/8face au Real. Lors du match aller, le LOSC avait réalisé une très belle prestation avec un Jonathan David qui avait ouvert le score, mais Paris avait su retourner la situation (score final 2-1). Dimanche soir, le PSG pourrait une nouvelle fois s'en sortir.