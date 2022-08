Pronostic Lille PSG : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG poursuit sa belle série face à Lille

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très belle affiche dimanche soir opposant les deux derniers champions de France : le LOSC et le PSG. Repartis sur un nouveau cycle cet été suite au départ de Jocelyn Gourvennec et l'arrivée sur le banc de Paulo Fonseca, les Dogues ont réalisé deux très belles parties pour le moment en Ligue 1. Faciles vainqueurs de l'AJ Auxerre il y a 15 jours grâce notamment à une excellente entame de match (4-1), les Nordistes se sont ensuite cassés les dents sur la défense nantaise et un Alban Lafont impérial la semaine dernière (1-1). Un match qu'ils auraient sans doute remporté si le portier canari n'avait pas sorti plusieurs arrêts de grande classe.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Mais en face, le défi qui attend les Lillois est considérable. Très impressionnant en ce début de saison, le PSG multiplie les festivals offensifs en cette période estivale. Déjà en pleine forme lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (victoire 4-1), les Franciliens ont ensuite largement pris le dessus sur Clermont (0-5) pour leur entrée en lice en championnat. Enfin, la semaine dernière, le match face à Montpellier est facilement tourné à l'avantage des hommes de Christophe Galtier qui ont par contre donné quelques signes de faiblesse défensifs (5-2). Lille pourrait en profiter pour marquer au moins un but mais devant la puissance de feu offensive parisienne, les locaux pourraient finir par rendre les armes.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(266€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !