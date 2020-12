Pronostic Lille PSG : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1

La tête du classement de Ligue 1 et pourquoi pas le titre de champion de France se joue ce dimanche soir à Pierre-Mauroy avec cette grosse affiche entre Lille et le PSG. L'occasion de découvrir Pokerstars Sports qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ !

2

100€ offerts chez PokerStars Sports sur l'affiche Lille - PSG

Attention :

Nos paris sur Lille - PSG

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Lille carbure

Le PSG commence à payer son manque de jeu

Neymar et Marquinhos incertains

Les compo probables :

Lille ultra-solide à domicile

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous ne connaissez pasRevenu à un nom plus facilement identifiable au vu de l'expérience de la marque et désormais sponsor du Stade Rennais,a aussi simplifié son bonus de bienvenue : 100€ de pari remboursé en 48 heures.Ceest très simple à récupérer :- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur le match de votre choix (sans minimum de cote)- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit sous 48 heures max.(si vous misez 50€ sur votre 1pari, vous recevrez un remboursement de 50€).- Pensez à bien valider votre compte pour pouvoir retirer vos gains- Si vous avez effectué votre premier dépôt avec NETELLER ou Skrill (Moneybookers), vous ne serez pas éligible au bonus de bienvenue.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€ !- Misez votre 1pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitChampion de France 2011, Lille se verrait bien célébrer les dix ans de ce titre par un nouveau sacre national. Equipe française faisant pour l'instant la meilleure impression sur cette première partie de saison, le LOSC est leader de Ligue 1 et s'est qualifié pour les 1/16de finale de Ligue Europa en ayant notamment infligé au Milan AC sa seule défaire de l'année, à San Siro (0-3). Mercredi, malgré l'annonce de la future vente du club, les hommes de Christophe Galtier ont fait le boulot à Dijon (0-2), signant leur 3victoire consécutive après celles face à Monaco et Bordeaux (2-1 à chaque fois).Après un début de saison rendu très compliqué par la quasi-absence de coupure et de préparation, le PSG a connu une meilleure période en championnat et des difficultés en Ligue des Champions. C'est plutôt le contraire à l'heure actuelle pour les Parisiens avec une qualification et une 1place obtenue dans leur poule de C1 mais seulement 2 victoires, face à Lorient et Montpellier, sur leurs 5 derniers matchs de championnat. A côté de ça, le PSG s'est fait battre à Monaco et au Parc face à Lyon, pour un nul concédé face à Bordeaux.Comme lors des derniers matchs de Lille, Christophe Galtier devrait toujours à faire sans ses blessés Araujo, Renato Sanches et Jérémy Pied. Du côté du PSG, en plus des absences habituels (Bernat, Sarabia, Icardi), Danilo s'est blessé et il y a une grosse incertitude autour des présences de Marquinhos et Neymar espérées par Tuchel. Si les deux Brésiliens venaient à manquer pour cette affiche, ce serait évidemment un nouveau gros coup dur pour le technicien allemand.: Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, André, Xeka, Bamba - Burak Yilmaz, David.: Navas - Florenzi, Kehrer(ou Marquinhos), Kimpembe, Bakker (ou Kurzawa) - Paredes, Verratti, Rafinha - Mbappé, Kean, Di Maria (ou Neymar).Battu une seule fois en L1 cette saison (et une fois au Celtic Park en C3 en étant déjà qualifié), Lille n'a en revanche pas encore perdu dans son stade Pierre-Mauroy. 2meilleure équipe à domicile de Ligue 1 la saison passée, les hommes de Galtier ont fait de leur enceinte une forteresse quasiment imprenable. Manquant de sérénité face à Lyon, match sur lequel le PSG a aussi perdu la bataille tactique, le club francilien ne semble pas capable de s'imposer sur cette rencontre.Retrouvez le Pronostic Lille PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !