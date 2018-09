Pronostic Lille OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille peut accrocher l’OM

Les Lillois, 5de Ligue 1, accueillent l'Olympique de Marseille, 4, pour l'affiche de cette journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés mercredi à Bordeaux (1-0), victimes d'un Benoît Costil des grands soirs. Les joueurs du LOSC ont eu plusieurs opportunités de scorer mais ont failli dans le dernier geste. A domicile, les Lillois sont virevoltants, vainqueurs de leurs 3 matchs avec en prime plusieurs buts à chaque match (un peu plus de 3 par rencontre). Pour cette affoche, Christophe Galtier compte sur Nicols Pépé, excellent depuis le début de saison (4 buts à son actif), mais déplore l'absence de son capitaine Soumarao, expulsé à Bordeaux. Un succès contre l'OM confirmerait l'excellent début de saison des Lillois.L'Olympique de Marseille a connu un match particulier contre Strasbourg (3-2). Menés au score, les Phocéens ont renversé la situation juste avant la pause, avant de voir Amavi être expulsé et les Alsaciens revenir au score à la 89e. Les Marseillais ont tout de même réussi sur une ultime offensive à marquer, par l'intermédiaire de Germain. Mais cette victoire difficile des Olympiens ne fait pas difficile leurs difficultés actuelles et leurs deux défaites de la semaine passée. La formation de Rudi Garcia connaît des difficultés hors de ses bases (2 défaites en 3 matchs), et leurs rencontres sont souvent spectaculaires (5 buts de moyenne). De plus, le coach olympien sera privé d'une bonne partie de sa défense (Rami, Rolando, Amavi et Caleta-Car), mais également l'excellent Morgan Sanson au milieu. Ces absences sont préjudiciables et vont pousser Garcia à opérer plusieurs changements dans son XI. Devant son public, le LOSC peut décrocher au moins un nul dans une rencontre ouverte avec plus d'un but.