Pronostic Lille OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lille à réaction face à l'OM

Eliminé de l’Europa League suite à sa défaite face à l’Ajax, Lille est désormais totalement focalisé sur la quête du titre de champion en Ligue 1. Les Nordistes vivent un passage plus compliqué avec 2 nuls lors des 3 dernières journées de championnat. Tenus en échec par Brest (0-0) et par Strasbourg (1-1) ce week-end, les Lillois ont tout de même réussi à conserver leur première place au classement, notamment grâce à leur belle victoire obtenue entre-temps à Lorient (1-4). La pression s’accentue puisque les 4 premiers sont seulement séparés par 4 points. Fatigués de leur match européen aux Pays-Bas, les hommes de Galtier n’ont pas livré leur meilleure prestation de la saison dimanche face à Strasbourg. De plus, le technicien lillois est privé d’une arme importante puisque Burak Yilmaz n’a toujours pas effectué son retour au sein de l’effectif. En revanche, le LOSC est invaincu lors des 9 derniers matchs de Ligue 1 et compte encore l’être à l’issu de son match face à l’OM. A l’aller, les Lillois n’avaient pas été vernis et avaient concédé le nul en fin de rencontre au Vélodrome (1-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille va un peu mieux depuis la prise en main de l’équipe par Nasser Larguet. Le club marseillais a connu du mouvement en fin de semaine dernière puisque Longoria est devenu le nouveau président tandis que Samapaoli va débarquer sur le banc olympien. Dimanche dernier, les Phocéens ont partagé les points avec Lyon (1-1) dans l’Olimpico. L’OM a profité d’un penalty généreux pour égaliser face aux hommes de Rudi Garcia. De retour de blessure, Milik s’est montré intéressant sur le front de l’attaque en signant sa 2réalisation de la saison. Invaincu lors des 5 derniers matchs, l’OM se déplace dans le Nord avec l’intention de se replacer dans la course aux places européennes. Au-dessus en terme de cohésion et de jeu produit, Lille devrait s'offrir une réaction à domicile après sa piètre prestation face à Strasbourg et s’imposer face à un OM encore convalescent.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Lille OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !