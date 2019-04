Pronostic Lille Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille consolide sa 2e place face à Nîmes !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Lille - Nîmes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le LOSC de Christophe Galtier réalise une saison extraordinaire. Alors que beaucoup d'observateurs pensaient que l’OL allait revenir sur les Dogues dans cette dernière ligne droite, les Lillois ont 6 points d'avance sur des Lyonnais qu'ils affronteront dans 15 jours lors d'un périlleux déplacement au Groupama Stadium. Une victoire face à Nîmes est donc impérative pour se permettre le luxe de perdre à Lyon sans trop s'en faire pour la place de dauphin. Impressionnants sur l’année civile 2019 (une seule défaite concédée face à Monaco), les partenaires de Nicolas Pépé restent sur une incroyable démonstration face au PSG (5-1) pour leur dernier match joué dans leur stade Pierre-Mauroy.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le promu nîmois a très bien géré son retour dans l’élite et joue libéré depuis plusieurs matchs. Cet état d’esprit a permis aux hommes de Bernard Blaquart d’intégrer le top 10. Les Crocos pratiquent un jeu plaisant, menés par leur maître à jouer Teji Savanier, dont la valeur ne finit pas de s’envoler. Cependant, en déplacement, les Gardois restent sur 4 défaites et risquent de souffrir face au jeu offensif des Lillois. Vainqueur de 5 de ses 7 derniers matchs, Lille peut s'imposer face à des Nîmois qui ne jouent plus grand-chose et qui semblent avoir moins de motivation à l'extérieur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nîmes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !