Pronostic Lille Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Place aux défenses entre Lille et Nice !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seconds de Ligue 1, les Lillois ont réussi une très belle opération le week-end dernier en s’imposant face à un OM en crise. Ce match a une nouvelle fois été marqué par le talent de Nicolas Pépé, l’Ivoirien s’étant offert un doublé de prestige sur la pelouse du Vélodrome. Depuis le début de saison, les observateurs vantent le jeu offensif des Nordistes mais la défense montre également tout son savoir-faire. Le défenseur central portugais José Fonte a apporté toute son expérience à l’arrière-garde lilloise (5e meilleur défense de L1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Aiglons restent sur 4 matchs sans défaite et ont décroché une belle victoire à domicile face à Nîmes (2-0). Patrick Vieira peut compter sur deux joueurs en pleine forme : Allan Saint-Maximin, très performant et buteur face aux Crocos et l’Algérien Youcef Attal qui commence à attirer les convoitises. Vieira s’appuie essentiellement sur son bloc défensif pour construire ses succès, avec notamment un Dante et un Benitez très solides cette saison. Les rencontres de l’OGC Nice offrent souvent peu de buts, 18 des 22 disputées en championnat se sont terminées avec moins de 3 buts. Ce constat se confirme en déplacement où le pari "Moins de 2,5 buts" est passé à 9 reprises (sur 10). Entre deux des meilleures défenses du championnat, nous misons sur un match à moins de 3 buts.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !