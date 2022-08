Pronostic Lille Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille plombe Nice

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée de Paulo Fonseca à la tête du LOSC semble avoir relancé la formation nordiste. Champions sous les ordres de Christophe Galtier, les Lillois ont vécu un exercice décevant l’an passé avec cependant un 8de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Le LOSC a perdu plusieurs éléments du titre à l’image de Burak Yilmaz, de Celik, de Botman ou de Renato Sanches. Au rayon des arrivées, le club nordiste a fait quelques emplettes à Clermont avec la doublette Bayo – Zedadka, avec Martin de Rennes ou l’excellent Ismaily du Shakhtar. Large vainqueur de l’AJ Auxerre (4-1) lors de la 1journée, le LOSC a ensuite été tenu en échec à Nantes (1-1). Lors de la 3journée, le club lillois a explosé face à la maestria du PSG (1-7). Pas affectés par ce lourd revers, les Nordistes se sont relancés en s’imposant en ouverture de la 4journée à Ajaccio (1-3) avec un petit bijou du turc Yazici qui pourrait cependant partir d'ici le 31. Ecarté du groupe pour raisons disciplinaires lors des 2 derniers matchs, Bayo reviendra pour ce match mais c'est Jonathan David (2 buts) qui devrait être positionné en pointe.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice est l’une des déceptions de cette entame de championnat. Galtier, parti au PSG, a été remplacé par le revenant Lucien Favre qui tâtonne en ce début de saison. Le suisse a renforcé son équipe avec les apports de Ramsey, Pépé, Schmeichel, Beka Beka, Ilie ou encore Diop en début de semaine. Tenus en échec à Toulouse (1-1) lors de la 1journée, les Aiglons n’ont pas pu faire mieux qu’un nul à l’Allianz Riviera face à Strasbourg (1-1). Depuis, les Niçois ont perdu leurs deux autres matchs de Ligue 1 à Clermont (1-0) et à domicile face à l’Olympique de Marseille (0-3). Décevants sur le plan national, le GYM a également connu les pires difficultés lors des barrages de la Conference League face au Maccabi Tel Aviv avec une qualification lors des prolongations du match retour grâce à une réalisation de Beka Beka. A quelques heures de la fin du mercato, les Schneiderlin, Da Cunha ou Gouiri sont sur le départ, tandis que Sofiane Diop devrait lui faire le court déplacement depuis Monaco. Au regard de la dynamique des 2 formations, et qui plus est à domicile, Lille semble le mieux armé pour s’imposer lors de cette affiche.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !