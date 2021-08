Pronostic Lille Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Nice de Galtier joue un mauvais coup à Lille

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Lille Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ironie du calendrier, la 2journée de Ligue 1 nous offre un match entre le champion de France lillois et le nouveau club de son ancien entraîneur, Christophe Galtier. Perçu comme l'un des grands artisans du titre de l'an passé, Galtier a été remplacé au LOSC par Jocelyn Gourvennec, qui ne jouit pas de la même réputation. Ayant démarré leur saison par une victoire dans le Trophée des Champions face à une équipe du PSG B (1-0), les Lillois ont en revanche inquiété dimanche dernier pour leur entrée en Ligue 1. En déplacement à Metz, Lille a longtemps été mené avant d'arracher un match nul quasiment inespéré à Saint-Symphorien (3-3). A noter que cet été, le LOSC a perdu 3 joueurs importants : Maignan parti au Milan AC, Soumaré à Leicester, et Luiz Araujo à Atlanta en MLS.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nice a de nouveau essayé de se renforcer au mercato. Toujours dans sa logique d'avancer petit à petit, le club nissart a enrôlé l'ancien Marseillais Lemina, le latéral lyonnais Bard et surtout les Néerlandais Kluivert, Rosario et Stengs (ce dernier est blessé). Après une préparation moyenne, Nice avait signé son meilleur match amical estival lors de sa dernière sortie face au Milan AC (1-1 à l'Allianz Rivera). Pour son 1match de la saison en Ligue 1 dimanche dernier face à Reims, Nice a contrôlé le ballon, a été rarement mis en danger mais n'a pas su marquer (score final 0-0). Avec un Dolberg peut-être capable cette fois de jouer 90 minutes et un Christophe Galtier qui connaît cette équipe lilloise jusqu'au bout des doigts , Nice pourrait signer l'une des surprises de cette journée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !