Pronostic Lille Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille – Nice : le LOSC, un rythme de champion

Auteur d'une excellente saison, Lille n'est plus qu'à 4 journées de remporter un nouveau titre de champion. En effet, en remportant leurs 4 derniers matchs, les Lillois seraient assurés de s'imposer en Ligue 1. Les hommes de Galtier ont réalisé un gros coup le week-end dernier en s'imposant au Groupama Stadium de Lyon (2-3). Alors que beaucoup d'observateurs envisageaient une réaction lyonnaise, les Nordistes ont montré un état d'esprit incroyable pour renverser un handicap de deux buts face aux hommes de Rudi Garcia. Porté par son duo d'attaquants Yilmaz-David, le LOSC a réalisé 50 dernières minutes incroyables pour décrocher 3 points précieux et reprendre la tête au PSG avec un point d'avance. La bande à Galtier doit maintenant faire un carton plein face à Nice, Lens, Saint-Etienne et Angers, ce qui parait tout à fait réalisable. Ce samedi, le club nordiste aura un gros test face à Nice, car le LOSC reste sur des résultats décevants à domicile avec seulement 3 victoires lors des 9 dernières réceptions. De plus, les Aiglons viennent de réaliser une très belle prestation face à Montpellier (3-1) avec un excellent Claude Maurice à la baguette. Ce succès et plus généralement la meilleure période actuelle a permis aux Niçois de retrouver la première partie de tableau et de revenir à un seul point du MHSC. Calé dans le ventre mou du classement, Nice ne joue plus rien et se montre inconstant dans cette dernière ligne droite avec une défaite face à Dijon (2-0), lanterne rouge lors du dernier déplacement, ou encore un nul à domicile face à Reims (0-0). La saison passée, les Azuréens se avaient été surclassés (4-0) par la bande à Galtier. En pleine confiance, Lille devrait s'imposer dans un match avec plus de 2 buts face à des Niçois qui jouent sans pression et qui ont des armes devant.