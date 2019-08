Pronostic Lille Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Les Dogues de Lille croquent les Canaris de Nantes !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Lille - Nantes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lille a vécu une saison passée extraordinaire en L1, terminée à la 2place derrière l’intouchable PSG. Outre le classement, la qualité de jeu proposée par l’équipe de Galtier a ravi les fans du club nordiste. Si le LOSC a perdu une partie de ses cadres (Thiago Mendes, Koné, Leao et Nicolas Pépé), les liquidités récoltées ont permis d’attirer l'international turc Yazici, le fils Weah, et le capitaine rennais Benjamin André. Le club a su montrer son savoir-faire en terme de recrutement ces dernières saisons et a su conserver son excellent coach Christophe Galtier qui a montré son potentiel à Saint-Etienne comme à Lille (en sauvant déjà le club).chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐A Nantes, les supporters rêveraient de connaître une saison calme sans tumulte. Au sorti d’un exercice précédent chargé émotionnellement, les Canaris ne s’attendaient pas à vivre cette préparation, avec le départ de leur coach Vahid à seulement quelques jours de la reprise. Christian Gourcuff arrive sur le banc des Nantais (il ne s'y assoira pas néanmoins pour ce match) et espère apaiser la situation, mais travailler avec le président Kita reste compliqué. De plusk, le club a perdu le roc Diego Carlos, parti à Séville, et son gardien Tatarusanu parti à Lyon, qui sera remplacé par Alban Lafont. Pour ce match, nous voyons Lille profiter du remue-ménage nantais pour s’imposer dans son stade où il excellait la saison passée.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Nantes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !