Pronostic Lille Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille en pleine forme face à Montpellier !

Le soleil est au beau fixe à Lille, 2de Ligue 1 avec 6 points d’avance sur Lyon (3). La formation de Galtier a connu un passage compliqué fin novembre mais s’est parfaitement relancé en 2019. Les Dogues ont remporté leurs 5 derniers matchs en Ligue 1. Leur seul faux pas dans cette nouvelle année a été leur élimination en Coupe de France à Rennes où ils se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique. Le LOSC pratique un jeu agréable et possède avec Pépé, l'un des meilleurs joueurs de L1 du moment. De plus, le jeune attaquant portugais Leao a profité de l'absence de Ricardo Fonte et s’est imposé, depuis, à la pointe de l’attaque.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐de L1, Montpellier possède la 2meilleure défense du championnat derrière le PSG. Mais lors des 8 dernières journées de L1, le club héraultais a seulement remporté un match, et ce, face à une formation de Caen en chute libre. Si lors de leurs deux dernières rencontres, les Montpelliérains se sont toujours retrouvés menés mais ont été en mesure de revenir au score, ils auront beaucoup plus de mal face à l'attaque de feu lilloise. Ce déplacement dans le Nord ne réussit d'ailleurs pas spécialement au MHSC qui s’est imposé une seule fois lors des 12 dernières confrontations. Pour cette affiche, nous voyons des Lillois convaincants s’imposer dans leur stade et confirmer leur place de dauphine.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Montpellier encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !