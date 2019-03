Pronostic Lille Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

3

Des buts de chaque côté entre Lille et Monaco !

Avec sa victoire dans le Chaudron (0-1) et le nul des Lyonnais à Strasbourg dimanche dernier, Lille a conforté sa deuxième place. Les Nordistes possèdent 7 points d'avance sur le club du président Aulas. La bande à Galtier réalise une excellente année civile 2019 avec une seule défaite au compteur, concédée en Coupe de France à Rennes (2-1). Muet depuis quelques journées, Nicolas Pépé a retrouvé le chemin des filets à Geoffroy-Guichard et a signé sa 17réalisation. Très efficace à domicile où ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, les Lillois s'attendent à un match compliqué face à des Monégasques « new look » .

Le club princier a en effet réussi à s'extirper de la zone rouge et compte désormais 6 points d'avance sur le barragiste, Dijon. Les hommes de Jardim restent sur deux performances moins abouties. À Angers, ils ont réagi à la mi-temps après avoir été menés de 2 buts (score final 2-2), et à Louis-II, ils ont laissé Bordeaux revenir au score (score final 1-1). Invaincus lors des 6 dernières journées de Ligue 1, les Monégasques souhaitent faire perdurer cette série. Depuis le retour de Jardim, le club du Rocher a toujours trouvé le chemin des filets, et Falcao reste sur 3 buts lors des 2 derniers matchs. Pour cette rencontre entre deux formations au potentiel offensif indéniable, nous voyons les deux équipes marquer.