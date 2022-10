Pronostic Lille Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille solide face à Monaco

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Lille Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 12e journée de Ligue 1 se termine par une très belle affiche entre Lille et Monaco. La formation nordiste a décidé de miser sur le portugais Fonseca pour ce nouvel exercice. Progressivement, l’ancien coach du Shakhtar ou de la Roma impose sa patte dans le Nord de la France. Dans cette entame de championnat, les Nordistes ont perdu plusieurs rencontres, à chaque fois contre une formation du haut de tableau avec des défaites face au PSG, Marseille et Lorient mais aussi contre une équipe niçoise ambitieuse mais loin de ses objectifs. En revanche, les partenaires de Jonathan Bamba se sont repris en dominant le Racing Club de Lens (1-0) dans le derby grâce à une réalisation de l’inévitable Jonathan David. Le canadien réalise une excellente entame avec un nouveau doublé à la clé contre Strasbourg le week-end dernier (0-3), qui lui a permis de revenir à hauteur de Neymar en première place du classement des buteurs. Revigoré par ces deux succès consécutifs, le LOSC va vouloir enchainer face à Monaco et confirmer ainsi ses ambitions.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Monaco semblait avoir trouvé son rythme de croisière depuis quelques semaines. Néanmoins, le lourd revers concédé à Trabzonspor (4-0) le week-end dernier semble avoir mis un coup de frein aux ambitions monégasques. Après avoir remporté 5 rencontres consécutives en Ligue 1, l’ASM a également été tenu en échec par le Clermont Foot (1-1). Les joueurs de Philippe Clement se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique avec l’exclusion de Camara. Une mauvaise habitude cette année. L’excellent milieu de terrain malien va manquer pour ce déplacement dans le Nord de la France. Contraint de faire des choix suite à l’expulsion de Camara, Clément avait sorti Ben Yedder pour laisser Embolo seul sur le front de l’attaque. Le Suisse s’est de nouveau signalé en marquant un nouveau but, son 5de la saison. Les deux dernières contre-performances monégasques sont venues mettre le doute au sein de l’ASM. Sixième de L1, Monaco ne compte que 2 points d’avance sur le LOSC. Sur une série de 2 victoires consécutives, le LOSC devrait au moins accrocher un nul face à Monaco dans une rencontre agréable entre deux formations tournées vers l’offensive.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !