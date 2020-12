Pronostic Lille Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lille et Monaco

de Ligue 1, Lille est l'une des formations les plus plaisantes du championnat, mais aussi avec le plus de résultats. Les Lillois ont disputé 16 rencontres depuis le départ de la saison, toutes compétitions confondues, et n'en ont perdu qu'une seule face à Brest. Les Nordistes se montrent toujours aussi solides mais rencontrent plus de difficultés depuis le départ de l'Europa League. En effet, le LOSC n'a remporté qu'un seul match depuis le début des compétitions européennes, face à Lorient (4-0) à Pierre-Mauroy. Le week-end dernier, les hommes de Galtier ont réalisé une première période décevante à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne. Les Lillois se sont repris ensuite pour accrocher le point du nul (1-1). En s'imposant face au Sparta Prague (2-1), sur un doublé de Yilmaz, le LOSC a validé son ticket pour les 16de l'Europa League.
De son côté, Monaco est sur une excellente dynamique et vient de remporter ses 4 derniers matchs. Le club princier, grâce à sa très bonne série, s'est replacé en 4position avec le même nombre de points que Lille. La lourde défaite à Lyon (4-0) semble avoir réveillé les hommes de Kovac. Les Monégasques ont signé d'excellentes prestations face à Bordeaux (4-0) et Nice (1-2), avant de renverser la situation face au champion de France en titre, le PSG (2-3). Arrivé cet été, Kevin Volland s'est mis en évidence lors de ce passage. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen vient d'inscrire 5 buts lors des 4 dernières rencontres. Cette rencontre s'annonce intéressante entre deux formations tournées vers l'attaque (Lille est d'ailleurs la 3meilleure attaque de L1 et Monaco la 2derrière le PSG avant cette journée), et on devrait voir logiquement des buts de chaque côté.