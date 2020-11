Pronostic Lille Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lille peut le faire encore face au Milan AC !

Le LOSC a réussi à sauver l’honneur du foot français lors de la dernière journée de Coupe d’Europe en signant un exploit sur la pelouse de San Siro. En effet, les Nordistes se sont imposés face au Milan AC (0-3) avec la manière alors que le club lombard est leader de Serie A devant des formations comme la Juventus, l’Inter, la Lazio ou l’Atalanta. Porté par un exceptionnel Yazici auteur de son second triplé en Europa League, après celui inscrit lors de la 1journée face à Prague (1-4). Le LOSC occupe la tête de son groupe d’Europa League suite à ses deux succès face au Sparta Prague et le Milan, pour un nul face au Celtic Glasgow (2-2). En Ligue 1, les Lillois sont en 2position, à seulement 2 points du PSG après leur succès du week-end face à Lorient (4-0) et la défaite parisienne à Monaco. Dimanche dernier, les protégés de Galtier ont livré une très belle prestation, comme souvent depuis le début de saison, avec un large succès à la clé. Avec un Yazici une nouvelle fois en feu, le LOSC a épaté par sa qualité de jeu. De plus, Galtier a pu apprécier le premier but de Jonathan David. La recrue la plus chère du club, malgré des prestations intéressantes, n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets. Face aux Merlus, l’attaquant canadien a finalement ouvert son compteur, de bon augure avant la réception du Milan. De plus, Burak Yilmaz, absent dimanche soir, devrait retrouver le groupe au contraire de Renato Sanches.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Milan AC est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Emmené par le duo Pioli-Ibrahimovic, le club lombard réalise une année 2020 exceptionnelle. Qualifié pour l’Europa League, le Milan est passé par les barrages où il s’est qualifié au terme d’une série de tirs aux buts dantesque face à Rio Ave. Depuis le début de cette saison, le Milan AC a perdu une seule rencontre face à Lille à l’aller. Le week-end dernier, les Rossoneri sont allés s’imposer au San Paolo face au Napoli (1-3) avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Le buteur suédois s’est en revanche blessé lors de cette rencontre et manquera le match à Pierre Mauroy. A domicile, Lille pourrait profiter de l’absence de Zlatan pour accrocher une nouvelle victoire face au Milan.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Lille Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !