Pronostic Lille Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une affiche spectaculaire entre Lille et Lyon

En clôture de la 9journée de Ligue 1, Lille reçoit l'Olympique Lyonnais. Toujours invaincus toutes compétitions confondues, les Nordistes réalisent un excellent début de saison qui leur permet d'occuper les premiers rôles en L1. Les hommes de Galtier partagent même la tête du classement avec le PSG. En milieu de semaine, les partenaires de José Fonte ont remonté un handicap de 2 buts face au Celtic Glasgow. Le LOSC est actuellement la seule formation invaincue du championnat. Le bilan est excellent avec 5 victoires pour 3 nuls, le dernier obtenu le week-end dernier à l'Allianz Arena de Nice (1-1) sur une superbe égalisation du buteur turc Yilmaz. La meilleure défense du championnat (avec le PSG) a tout de même concédé à chaque fois un but face aux grosses cylindrées affrontées, Rennes, Marseille et Nice. Les Lillois seront soumis à la puissance offensive lyonnaise retrouvée depuis 2 matchs. En effet, la fin du mercato semble avoir été bénéfique pour l'Olympique lyonnais. Plusieurs éléments dont Aouar, Depay ou Dembélé étaient fortement convoités lors du dernier mercato et sont finalement restés au club. Libéré de ce poids, l'OL vient d'enchainer deux prestations intéressantes face à Strasbourg (2-3) et à domicile contre Monaco (4-1). Très fort offensivement, avec un Karl Toko-Ekambi inspiré (4 buts lors des 2 dernières journées) et dont le duo avec Depay commence à être très fort, l'OL montre quelques signes de faiblesse défensivement. Cette fragilité a permis à Strasbourg d'être proche d'égaliser tandis que Monaco a eu de nombreuses occasions face à Anthony Lopes. Ce choc s'annonce ouvert entre deux formations en pleine forme, et on devrait voir des buts de chaque côté, comme lors des 4 derniers matchs lyonnais et des 3 derniers matchs lillois.