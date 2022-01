Pronostic Lille Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se replace face à Lorient

En match en retard de la 20journée de Ligue 1, Lille reçoit Lorient au Stade Pierre-Mauroy. Champion de France en titre, le club nordiste a connu une entame de championnat laborieuse. Progressivement, Jocelyn Gourvennec est parvenu à imposer sa patte sur le jeu de sa nouvelle équipe. Le déclic est certainement intervenu lors du succès à Séville en Ligue des Champions. Sur leur lancée, les Lillois sont parvenus à se qualifier pour les 8de finale où ils affronteront Chelsea, champion d’Europe en titre. En Ligue 1, le LOSC s’est replacé dans la première partie de tableau et occupe la 10place avec seulement 5 points de retard sur Rennes, quatrième. Les partenaires de José Fonte sont invaincus lors des 8 dernières journées et ont aligné d’excellentes performances contre Rennes (1-2), Lyon (0-0) ou face à Bordeaux (2-3) fin 2021. Pour débuter cette nouvelle année, le LOSC se déplaçait à Lens pour un derby du Nord en 16de finale de la Coupe de France. Malgré un effectif fortement diminué, suite à une vague de Covid qui a touché le club, Lille a rapidement pris les commandes du match grâce à un doublé d’Onana. En seconde période, les hommes de Gourvennec n’ont pas tué le match alors qu’ils en ont eu l’opportunité et se sont fait rattraper sur le gong par les Sang et Or (2-2). Les Lensois se sont ensuite montrés plus précis lors de la séance de tirs aux buts pour décrocher un 8e de finale face à Monaco. Dimanche dernier, le LOSC a parfaitement lancé le choc face à Marseille en ouvrant le score par Botman. L’expulsion de Benjamin André a ensuite changé la physionomie de la rencontre et a permis aux Phocéens de faire leur retard (1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Mal en point la saison dernière, Lorient avait réussi sa mission maintien grâce à une excellente seconde partie d’exercice. Les hommes de Pélissier avaient notamment engrangé de nombreux points lors du mois de janvier. Cette saison, les Merlus ont réalisé une entame convenable mais ont ensuite baissé de rythme. Cette perte de vitesse a poussé la formation lorientaise dans la zone de relégation, à la 18place. Cependant, tout est encore jouable pour le club breton qui compte le même nombre de points que Troyes (17). L’actuelle dynamique des Lorientais est néanmoins préoccupante puisqu’ils n’ont plus remporté de rencontres de Ligue 1 depuis la réception de Nice le 22 septembre. Lorient reste donc sur 13 journées de championnat sans le moindre succès (8 défaites, 5 nuls) à l’orée de se déplacer chez une formation lilloise qui a montré un bien meilleur visage ces dernières semaines. Les hommes de Pélissier ont fini l’année 2021 sur une bonne note avec un match nul au Moustoir face au Paris Saint Germain (1-1). En revanche, le technicien breton a peu apprécié le nul face à Angers (0-0) lors de la dernière journée. Face au SCO, son équipe a évolué en supériorité numérique quasiment toute la rencontre. Bien mieux depuis plusieurs semaines, Lille devrait s’imposer à domicile face à une formation lorientaise dans le dur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(330€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille - Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !