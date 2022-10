Pronostic Lille Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens reste invaincu à Lille

Champion de France sous la houlette de Christophe Galtier il y a deux saisons, Lille repart sur un nouveau cycle avec Paolo Fonseca. Le technicien portugais connaît une entame mitigée car son club se trouve en 8e position avec 13 points au compteur, soit dans le ventre mou du championnat. En effet, le LOSC accuse 12 points de retard sur le Paris Saint-Germain et possède 6 unités d’avance sur la relégation. Le problème majeur de l’équipe nordiste est qu’elle est incapable d’enchaîner. Auteur de bonnes prestations contre Auxerre, Ajaccio, Montpellier ou Toulouse, le LOSC n’a pas su surfer sur ces victoires pour lancer une série. Le week-end dernier, les Lillois se sont eux-mêmes sabordés à Lorient (2-1). Bien rentrés dans leur match, les joueurs lillois ont encaissé un but gag. En supériorité numérique, Lille est logiquement revenu au score mais a fait preuve de passivité défensive et a permis à Lorient de s’imposer en fin de rencontre. Fidèle à son 4-2-3-1 offensif, Fonseca veut profiter du derby pour relancer ses hommes. Au rayon des bonnes nouvelles, le buteur canadien Jonathan David a retrouvé son mordant avec 6 buts inscrits dans ce début de saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens épate depuis son retour en Ligue 1. En effet, la formation nordiste a été lors des deux dernières saisons, l’un des grands animateurs de la Ligue 1. Sur la lancée de ce qu’il a produit ces 2 dernières années, le Racing se montre très intéressant et est toujours invaincu après 9 journées, comme l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain. Les Lensois sont en confiance et viennent de signer un succès significatif face à Lyon (1-0) le week-end dernier. Dominateur de bout en bout, le Racing a affiché ses ambitions en prenant le dessus sur une équipe lyonnaise qui a tenté de limiter la casse. Impérial à Bollaert, Lens affiche 3 nuls en 4 déplacements, avec un seul succès obtenu sur la pelouse de Monaco (1-4). Lors des deux derniers matchs à l’extérieur, les Lensois ont partagé les points avec deux formations luttant pour leur maintien, Reims et Nantes. Le succès du Racing vient de sa force collective puisque tour à tour, les Fofana, Sotoca ou Openda se montrent décisifs, et que derrière la défense lensoise n'a concédé qu'1 but sur les 4 dernière journées. Dans ce derby, la dynamique lensoise devrait permettre au club Sang et Or d’accrocher au moins le match nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !