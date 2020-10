Pronostic Lille Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enlève le derby face à Lens

Quatrième de Ligue 1 la saison passée, le LOSC s'installe durablement dans le Top 4 du championnat. La très bonne entame des Nordistes lors de ce nouvel exercice confirme cette tendance. Les Lillois ont débuté par un nul face à Rennes (1-1) avant d'enchainer les victoires face à Reims, Metz, Nantes et Strasbourg. Les hommes de Galtier auraient mérité d'avoir deux points de plus tant ils avaient dominé Marseille lors de leur confrontation face aux Phocéens (1-1). Avec 14 points, Lille pourrait passer devant Rennes et le PSG en tête du classement avec une victoire. Le LOSC possède avec Bordeaux la meilleure défense du championnat. En attaque, la recrue phare du mercato, le canadien Jonathan David n'a toujours pas marqué au contraire de l'expérimenté Yilmaz.

En face, Lens est la surprise de ce début de championnat. Promu cette saison, le club nordiste occupe une très belle quatrième place avec un seul point de retard sur le voisin lillois. Les hommes de Franck Haise avaient pourtant débuté par une défaite (imméritée) face à Nice (2-1), mais sont depuis invaincus avec 4 victoires et un nul. L'ancien attaquant amiénois, Gael Kakuta, est le meilleur buteur local avec 4 réalisations, toutes sur penalty, mais son compère devant, l'excellente recrue Ganago est forfait pour ce match et va sans doute beaucoup manquer aux Lensois vu son début de saison canon. A domicile, Lille devrait confirmer son excellent début de saison et s'imposer face à une surprenante formation lensoise.