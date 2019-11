Pronostic Lille Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille se reprend face à Dijon !

Le LOSC de Christophe Galtier connaît pour l'instant une saison compliquée. Les Dogues étaient plutôt bien partis mais n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette semaine, Lille s'est incliné face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (2-0) et à domicile face à l'Ajax (0-2). Lors de ces deux rencontres, les Nordistes sont tombés sur plus forts. En Ligue 1, les Lillois sont dans le dur et n'ont remporté qu'une rencontre lors des 7 dernières journées. Dixième de Ligue 1, le LOSC est à 3 points de la 4place et doit se reprendre à domicile. Pour cela, les Nordistes comptent sur la révélation du début de saison, le buteur nigérian Osimhen.

En face, Dijon s'est repris lors des dernières journées et occupe la 17place avec seulement 1 point de plus que Metz, 18. Malmené en début de saison, le club bourguignon s'est repris en remportant ses trois derniers matchs à domicile face à Strasbourg, Paris et Rennes. En déplacement, le DFCO est nettement moins performant et a perdu 5 de ses 7 matchs disputés à l'extérieur. Entre une équipe lilloise solide à domicile (5 victoires, 2 nuls et 0 défaite en Ligue 1) et des Dijonnais dans le dur en déplacement, les Nordistes semblent être les mieux placés pour s'imposer.