Pronostic Lille Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille enfonce Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lille – Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré leur match nul à Strasbourg vendredi dernier, les Lillois ont conforté leur 2place au classement et possèdent 5 points d’avance sur l’Olympique Lyonnais. La formation nordiste réalise une très belle saison et confirme en 2019. Seul Rennes a été capable de battre le LOSC (qui s'était rapidement retrouvé en infériorité numérique) lors de cette nouvelle année civile en Coupe de France. Très performants à domicile, les Lillois veulent retrouver les joies de la victoire après les nuls concédés face à Montpellier et Strasbourg. Ils affrontent une formation dijonnaise qui lutte pour le maintien et qui a souvent été prise de vitesse au Parc en Coupe de France. Galtier dispose avec Pépé, Ikoné et Bamba de joueurs capables de profiter des largesses bourguignonnes.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La formation d’Antoine Kombouaré reste sur 4 défaites consécutives. Ces revers reflètent les difficultés de Dijonnais fébriles défensivement et souvent inoffensives devant. Lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Saint-Etienne, le DFCO a même attendu la 92minute pour se procurer une occasion. Malheureusement pour Kombouaré, ses hommes avaient déjà laissé Subotic tout seul sur un corner offrir la victoire aux Verts. Pour ce match, nous voyons logiquement les Lillois s’imposer dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !