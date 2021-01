Pronostic Lille Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille confirme face à Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Présent dans le haut du tableau ces trois dernières saisons, le LOSC réalise de nouveau un excellent parcours en championnat. A l'orée de cette journée, les hommes de Galtier comptent le même nombre de points que le premier de Ligue 1, le PSG. Les Nordistes ont réalisé une excellente première partie de saison, avec une qualification en seizième de finale de l’Europa League et un très bon exercice en L1. Le LOSC s’est fait surprendre à la reprise par Angers au stade Pierre Mauroy (2-1). Moins éblouissants que lors des premiers mois, les Lillois ont ensuite assuré l’essentiel en dominant successivement Nîmes (1-0) et Reims (2-1). La semaine passée, les partenaires de José Fonte sont allés chercher un excellent résultat à Rennes (0-1) qui lutte également pour les places européennes. En manque d’efficacité lors de ses premiers mois avec le LOSC, le buteur canadien Jonathan David, vient d’inscrire deux buts importants lors des dernières journées. L’ancien de la Gantoise semble enfin lancé, ajoutant une force offensive de plus à l'armada lilloise.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dijon allait mieux depuis quelques semaines. Cette bonne passe correspond à la reprise en main du club par David Linarès. Invaincus lors des 4 dernières journées, les Dijonnais se sont fait piéger à Lorient en match en retard. En effet, face à des Merlus fortement touchés par le Covid, les Bourguignons ont déçu et se sont inclinés dans le temps additionnel (3-2). Ce week-end, les Dijonnais s’attendent à une rencontre compliquée face à l’une des meilleures formations de France actuellement. La semaine passée, les Bourguignons pouvaient déjà s’estimer heureux d’avoir pris un point face à Strasbourg, qui s’était montré le plus dangereux dans leur confrontation. Battu à l’aller (2-0), Dijon devrait subir de nouveau la domination d’une formation lilloise, qui lutte pour le titre.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !