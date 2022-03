Pronostic Lille Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille face à un piège nommé Clermont

Lille s'est imposé lors du choc de la dernière journée de championnat face à l'Olympique Lyonnais (0-1) sur une réalisation de Gudmundsson. Ce succès heureux au vu du match a permis au LOSC de dépasser l'OL et de remonter en 8position avec 4 points de retard sur Rennes (4e). Les Lillois avaient connu une période vertueuse en fin d'année qui leur avaient permis de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions et de grimper dans la première partie de tableau. Le début 2022 a été nettement moins convaincant avec plusieurs revers concédés contre Brest et le PSG qui ont freiné la bonne spirale lilloise. De plus, les hommes de Gourvennec se sont inclinés à Stamford Bridge lors des 8de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea (2-0). Très bon lors de la 1partie de saison avec 12 buts inscrits, Jonathan David connait un passage à vide puisqu'il n'a pas marqué lors des 7 dernières journées. En face, Clermont se comporte plutôt bien pour sa première saison de son histoire en Ligue 1. La formation auvergnate se trouve en 15position avec 6 unités d'avance sur la zone de relégation. Les protégés de Gastien ne sont certes pas sauvés mais possèdent un petit matelas d'avance. De plus, les Clermontois viennent d'enchainer quelques performances très intéressantes en dominant récemment le Stade Rennais (4), l'OGC Nice (3) et l'Olympique de Marseille (2) au Vélodrome. Surpris au Montpied par l'AS Saint-Etienne (1-2) il y a 15 jours, le club auvergnat a ensuite partagé les points avec Bordeaux (1-1) le week-end dernier. Les partenaires de Florent Ogier sont revenus au score grâce à la 6réalisation du Kosovar Rashani. Lors du match aller, le Clermont Foot avait également réalisé une très bonne opération en s'imposant face à Lille (1-0) sur une réalisation du latéral N'Simba. Clermont a posé de sérieux problèmes aux équipes de haut de tableau ces dernières semaines et pourrait gêner une formation lilloise pas au mieux malgré son succès heureux à Lyon.