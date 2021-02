Pronostic Lille Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille, la force tranquille face à Brest

Leader de Ligue 1 à l'orée de cette journée, le LOSC arrive certainement dans un moment charnière pour le reste de sa saison. En effet, le club nordiste se prépare à quelques semaines chargées. Présents sur tous les tableaux, les Lillois affronteront l'Ajax la semaine prochaine en seizième de finale aller de l'Europa League. En s'imposant à Dijon (0-1) grâce à Camara en milieu de semaine, la bande à Galtier sait qu'elle participera également aux 16de finale de la Coupe de France. En pleine forme, les Lillois restent sur six victoires consécutives en championnat. Privé en ce moment de son meilleur buteur Yilmaz blessé, Galtier a pu compter sur le réveil de Jonathan David. L'attaquant canadien vient d'inscrire 5 buts lors des 5 dernières journées de championnat. Impressionnant depuis le début de saison, le LOSC ne craque pas sous la pression de Lyon et du PSG. De son côté, le stade Brestois est calé dans le ventre mou du championnat, à la 12place, avec 11 points de plus que le 1er relégable. Ce bilan satisfaisant est en grande partie dû aux excellentes performances à domicile, où les hommes de Dall'Oglio ont pris 22 points sur les 30 récoltés depuis le départ de la saison. La semaine passée, mal embarqués dans leur match face à Bordeaux, les Bretons ont renversé la vapeur en 5 minutes pour décrocher 3 nouveaux points précieux. En milieu de semaine, Brest a profité de la réception de Rodez, formation de Ligue 2, pour se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France. Lors de cette rencontre, Steve Mounié a inscrit un but de toute beauté et confirme son excellente forme. Sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Lille semble être une marche trop haute pour le Stade Brestois, surtout en déplacement (2 points pris seulement sur ses 6 derniers matchs à l'extérieur).