Pronostic Lille Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Lille et Bordeaux !

Ce samedi en fin d'après-midi, Lille accueille Bordeaux dans le cadre de la 11journée de Ligue 1. Les deux formations sont au coude à coude à la 6et 7place avec le même nombre de points et quasiment le même bilan au niveau des buts (avantage d'un but pour les Girondins). Les Lillois ne se sont plus imposés en L1 depuis la réception de Strasbourg et ont été dominés et battus à Toulouse le week-end dernier (2-1). A domicile, le club est invaincu cette saison en championnat et les Nordistes viennent de prendre leur premier point en Ligue des Champions face à Valence (1-1). Les hommes de Galtier ont décroché ce nul au bout du temps additionnel sur un but du néo-international français Jonathan Ikoné, rentré en jeu. En face, Bordeaux réalise un début de saison correct mais a perdu ses deux derniers matchs à domicile face au PSG et Saint-Etienne (sur le même score 0-1). Si la défaite face aux Parisiens est logique, les Girondins se sont fait braquer par les Verts en toute fin de match. La patte Sousa semble avoir pris en Gironde et le club espère retrouver son lustre d'antan. Face aux joueurs du Forez, Bordeaux a perdu sa recrue phare de l'intersaison Laurent Koscielny, qui apportait toute son expérience à l'arrière-garde girondine qui sera forcément plus fragile. Pas européens cette saison, les Bordelais veulent profiter de la fatigue européenne des Dogues pour ramener au moins un point. Entre des Lillois qui ont marqué sur leurs 7 matchs joués à domicile toutes compétitions confondues et des Bordelais qui ont scoré sur leurs 5 rencontres à l'extérieur, cette rencontre s'annonce ouverte avec des buts des 2 côtés.