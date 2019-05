Pronostic Lille Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille veut valider sa 2e place face à Bordeaux !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Lille - Bordeaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a un an jour pour jour, Lille luttait pour son maintien dans l’élite. Cette saison, le LOSC se bat pour être dauphin du PSG et devrait atteindre cet objectif. Le nul ramené de Lyon dimanche dernier a en effet permis aux Nordistes de conserver 6 points d’avance sur leurs adversaires. Avec une différence de but largement favorable, le LOSC serait assuré de la 2place s’il s’imposait ce dimanche. Le LOSC possède de talentueux joueurs offensifs, et certains d’entre eux vont vouloir bien figurer avant de voler vers d’autres cieux.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bordelais finissent en roue libre une saison sans saveur. L’arrivée de Paolo Sousa sur son banc n’a pas métamorphosé les Girondins qui restent sur 4 défaites de rang. En déplacement, le bilan n’est pas réjouissant : 7 défaites pour 2 nuls lors des 9 derniers matchs à l’extérieur. Logiquement, Lille devrait s’imposer dans une rencontre à buts. En fin de saison, les matchs sont en général plus ouverts et offrent plus de buts qu’à l’accoutumée. Lors de leurs deux dernières réceptions, les hommes de Galtier ont marqué à chaque fois 5 buts : face à Paris (5-1) et Nîmes (5-0).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Bordeaux encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !