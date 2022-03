Pronostic Lille Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enfonce Bordeaux

Champion de France l'an passé, Lille vit un exercice nettement moins faste. Les Nordistes ont tout de même remporté le Trophée des Champions face au PSG et se sont hissés jusqu'en 8de finale de la Ligue des Champions où ils n'ont rien pu faire face à Chelsea (4-1 en cumulé). En Ligue 1, les hommes de Gourvennec ne peuvent plus défendre leur titre mais sont toujours dans la course pour les places européennes. Actuellement, le LOSC occupe la 6position avec 2 points de retard sur Strasbourg qui est sur le dernier strapontin européen. Les Lillois ont retrouvé une certaine régularité dans leurs résultats puisqu'ils sont invaincus lors des 6 dernières journées de championnat. Le LOSC s'est notamment imposé à Lyon (0-1) avant de surclasser le Clermont Foot (4-0). Ensuite, les Nordistes se sont heurtés à de solides stéphanois (0-0) mais ont repris leur marche en avant contre Nantes (0-1) à la Beaujoire sur la dernière journée. Lors de cette rencontre, Weah a été expulsé et sera suspendu ce samedi soir.

En face, les Girondins de Bordeaux vivent des heures très difficiles. Le club bordelais est actuellement en dernière place du classement avec 5 points de retard sur le barragiste, l'ASSE, et 6 sur le premier non-relégable. Les Girondins sont catastrophiques en 2022 avec un seul succès obtenu contre Strasbourg (4-3). L'arrivée de David Guion à la place de Petkovic n'a pour l'instant pas modifié cette dynamique puisque Bordeaux reste sur 3 revers consécutifs : face à Troyes (0-2), le Paris Saint-Germain (3-0) et contre Montpellier (0-2). Lors de cette dernière rencontre, des incidents ont éclaté entre Costil, le portier bordelais, et les supporters du club. Ces événements pourraient avoir un impact négatif sur le groupe qui doit tenter de se sauver. Le revers concédé à domicile face au MHSC est d'autant plus alertant que les Héraultais ont joué pendant une mi-temps avec une double infériorité numérique, dont n'ont pas su profiter les Bordelais. A domicile, Lille devrait enchaîner un nouveau succès face à une formation bordelaise dans le dur et qui possède la pire défense de France, et quasiment d'Europe.