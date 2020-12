Pronostic Lille Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se sort du piège bordelais

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lille - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 14journée de Ligue 1, le LOSC reçoit les Girondins de Bordeaux dans une affiche intéressante. Les Nordistes réalisent un excellent début de saison, sur la lancée de ce qu’ils font depuis l’arrivée de Christophe Galtier. Deuxième de Ligue 1, Lille est également qualifié pour les seizièmes de finale de l’Europa League, en ayant marqué les esprits lors de son succès à San Siro face à l’actuel leader de Serie A, le Milan AC (0-3). Le club nordiste connaît parfois des passages un peu plus difficiles, tout à fait légitimes avec l’accumulation des matchs, comme lors contre-performances à Brest (3-2) ou à Saint Etienne (1-1). La semaine passée, les Lillois ont repris leur marche en avant en L1 en s’imposant à Pierre-Mauroy face à une formation monégasque en pleine forme (2-1). Comme il le fait habituellement, Galtier avait effectué un turnover entre l’équipe alignée en C3 et celle présente au coup d’envoi en L1. Décisif face au Sparta Pargue suite à son entrée en jeu, Yilmaz a été omniprésent d'entrée face aux Monégasques. De plus, le buteur canadien Jonathan David progresse à chaque sortie et vient d’inscrire son 2but de la saison face à Monaco.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Girondins de Bordeaux ont également réalisé deux très belles opérations sur le marché des transferts. La première concerne le banc bordelais, où Jean-Louis Gasset confirme ce que l’on avait vu lors de son passage à Saint-Etienne. La seconde est arrivée libre et se nomme Hatem Ben Arfa. Le prodige formé à l’OL, a connu une carrière marquée par beaucoup de mauvais choix, et semble s’épanouir en Gironde. L’ancien Marseillais a été décisif lors des 3 dernières rencontres et a permis à son club de grimper à la 10place. En confiance, Bordeaux reste sur trois matchs sans défaite et a signé deux très bonnes prestations en déplacement avec un nul au Parc des Princes face au PSG (2-2) et une victoire à Rennes (0-1). Semblant un cran au-dessus, les Lillois sont prévenus mais devraient se sortir du piège bordelais pour continuer sur leur excellente dynamique.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Lille Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !